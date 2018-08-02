ЕБРР заинтересован в сотрудничестве в топливно-энергетическом секторе Узбекистана

В частности, речь шла об участии банка в финансировании программы технического перевооружения, модернизации и развития газотранспортной системы Узбекистана.

По итогам встречи была достигнута договоренность, что ЕБРР в ближайшее время будут предоставлены предложения по реализации программы, в том числе по определению предварительной суммы финансирования и требуемых условий. —0—