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ЕБРР заинтересован в сотрудничестве в топливно-энергетическом секторе Узбекистана
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ЕБРР заинтересован в сотрудничестве в топливно-энергетическом секторе Узбекистана 

ИА Синьхуа 31 минуту назад
Ташкент, 2 августа /Синьхуа/ — Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакраборти в среду на встрече с вице-премьером Узбекистана и главой компании «Узбекнефтегаз» Алишером Султановым выразил высокую заинтересованность банка в сотрудничестве в топливно-энергетическом секторе Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба «Узбекнефтегаз».
В частности, речь шла об участии банка в финансировании программы технического перевооружения, модернизации и развития газотранспортной системы Узбекистана.
По итогам встречи была достигнута договоренность, что ЕБРР в ближайшее время будут предоставлены предложения по реализации программы, в том числе по определению предварительной суммы финансирования и требуемых условий. —0—
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