Ещё
Росатом назвал профессиональные компетенции, в которых роботы не заменят человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росатом назвал профессиональные компетенции, в которых роботы не заменят человека 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Роботы пока не смогут заменить человека в четырех профессиональных компетенциях — креативности, коммуникациях, командной работе и сфере критического мышления, считает директор по персоналу Росатома Татьяна Терентьева.
"Несмотря на то, что консультанты прогнозируют замену 19% рабочих профессий роботами, а от 9 до 50% всех ныне существующих профессий могут исчезнуть в ближайшее десятилетие по причине цифровизации, есть ряд компетенций, которыми обладает только человек, и в этом смысле его пока не сможет заменить ни один робот. Для себя в Росатоме мы выдели четыре такие компетенции — «4К»: критическое мышление, креативность, коллаборация (или командная работа) и коммуникация", — приводятся ее слова в сообщении департамента коммуникаций атомной госкорпорации.
Терентьева отметила, что для успеха в цифровом мире, где производство полностью автоматизировано и управляется IT-системами, «потребуются не только IQ и EQ, но и LQ — способность любить». «Креативность, умение придумывать новые идеи пока унифицировать невозможно, и именно в сфере идей развернется конкуренция будущего», — добавила она.
В сообщении говорится, что, выступая в ходе заседания Комитета по человеческим ресурсам Ассоциации менеджеров по теме «Цифровая экономика наступает: как и к чему готовить население России?» Терентьева привела данные экспертного исследования, согласно которому России до 2025 года потребуется до 9 млн высококвалифицированных кадров.
"Если посмотреть на российский рынок труда, только 17% занятых в экономике людей обладают экспертными знаниями — а ведь это наиболее востребованная в эпоху цифровизации категория сотрудников, когда нужно в корне менять бизнес-модели и содержание процессов, а не просто упрощать их с помощью внедрения новых IT-систем и технологий. Именно в этом состоит ключевое отличие цифровизации от автоматизации или роботизации", — сказала Терентьева.
ТАСС: последние новости
Егора Крида оштрафовали на 20 тысяч рублей за импровизированное шоу в центре Москвы На Ставрополье выделят почти 3 млрд рублей до 2020 года для защиты от паводков Соотечественники из более чем 70 стран приедут на молодежный форум "Балтийский Артек"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью181
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов86
Европейский чиновник признал Крым российским505
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России265
Порошенко потребовал от России денег255
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
02:28
Порошенко потребовал от России денег
Украина В мире
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
04:43
Кадыров жестко выступил после убийства журналистов
Политика
01:22
Смерть от жары: как температура погубит людей
Наука Наука и техника
00:58
Европейский чиновник признал Крым российским
Политика В мире
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение