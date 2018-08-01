Росатом назвал профессиональные компетенции, в которых роботы не заменят человека

МОСКВА , 1 августа. / ТАСС /. Роботы пока не смогут заменить человека в четырех профессиональных компетенциях — креативности, коммуникациях, командной работе и сфере критического мышления, считает директор по персоналу Росатома Татьяна Терентьева.

"Несмотря на то, что консультанты прогнозируют замену 19% рабочих профессий роботами, а от 9 до 50% всех ныне существующих профессий могут исчезнуть в ближайшее десятилетие по причине цифровизации, есть ряд компетенций, которыми обладает только человек, и в этом смысле его пока не сможет заменить ни один робот. Для себя в Росатоме мы выдели четыре такие компетенции — «4К»: критическое мышление, креативность, коллаборация (или командная работа) и коммуникация", — приводятся ее слова в сообщении департамента коммуникаций атомной госкорпорации.

Терентьева отметила, что для успеха в цифровом мире, где производство полностью автоматизировано и управляется IT-системами, «потребуются не только IQ и EQ, но и LQ — способность любить». «Креативность, умение придумывать новые идеи пока унифицировать невозможно, и именно в сфере идей развернется конкуренция будущего», — добавила она.

В сообщении говорится, что, выступая в ходе заседания Комитета по человеческим ресурсам Ассоциации менеджеров по теме «Цифровая экономика наступает: как и к чему готовить население России ?» Терентьева привела данные экспертного исследования, согласно которому России до 2025 года потребуется до 9 млн высококвалифицированных кадров.

"Если посмотреть на российский рынок труда, только 17% занятых в экономике людей обладают экспертными знаниями — а ведь это наиболее востребованная в эпоху цифровизации категория сотрудников, когда нужно в корне менять бизнес-модели и содержание процессов, а не просто упрощать их с помощью внедрения новых IT-систем и технологий. Именно в этом состоит ключевое отличие цифровизации от автоматизации или роботизации", — сказала Терентьева.