В двух посёлках Калининградской области выявят зоны возможных подтоплений 

В Калининградской области определят зоны затопления в посёлках Знаменск и Ульяново, расположенных вблизи рек Лава и Инструч. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Определение границ подтопления — плановая работа. Она предшествует освоению новых участков, расположенных вблизи водных объектов. Выявленные данные помогут защитить территории от подтоплений, вызванных разливом рек. Их также используют при строительстве набережных и объектов инфраструктуры.
Заказчиком выступает региональное Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области. Подрядчик должен завершить работы до конца года. На их выполнение потребуется 1,3 млн рублей из областного бюджета.