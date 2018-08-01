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В двух посёлках Калининградской области выявят зоны возможных подтоплений
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В двух посёлках Калининградской области выявят зоны возможных подтоплений 

Клопс.Ru 1 час назад
В Калининградской области определят зоны затопления в посёлках Знаменск и Ульяново, расположенных вблизи рек Лава и Инструч. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Определение границ подтопления — плановая работа. Она предшествует освоению новых участков, расположенных вблизи водных объектов. Выявленные данные помогут защитить территории от подтоплений, вызванных разливом рек. Их также используют при строительстве набережных и объектов инфраструктуры.
Заказчиком выступает региональное Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области. Подрядчик должен завершить работы до конца года. На их выполнение потребуется 1,3 млн рублей из областного бюджета.
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