В двух посёлках Калининградской области выявят зоны возможных подтоплений

Калининградской области определят зоны затопления в посёлках Знаменск и Ульяново, расположенных вблизи рек Лава и Инструч. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Определение границ подтопления — плановая работа. Она предшествует освоению новых участков, расположенных вблизи водных объектов. Выявленные данные помогут защитить территории от подтоплений, вызванных разливом рек. Их также используют при строительстве набережных и объектов инфраструктуры.