TV Time запускает платформу глобальной аудиторной аналитики

TV Time, приложение отслеживающее какие шоу смотрят зрители, запустило новую глобальную аналитическую платформу.

TVLytics позволяет контент-провайдерам измерять свою аудиторию на всех OTT-платформах как и в вещательных и кабельных сетях, а также на устройствах в реальном времени и информацией о взаимодействии, охватывающей каждый эпизод.

По словам компании, почти миллион человек ежедневно использует приложение TV Time более чем в 200 странах.

Компания заявляет, что TVLytics предоставит медиакомпаниям и рекламодателям информацию, поможет выявить возникающие тенденции, понять конкуренцию, найти новую аудиторию и позволит принимать стратегические для своего бизнеса решения, в том числе о том, что снимать и как лицензировать и продавать свои шоу.

Платформа также измерит эмоциональную реакцию зрителя на сериал, эпизод, персонажа или даже определенную сцену в эпизоде, «проливая свет на важные драйверы рейтингов, рост подписчиков и рекламные траты на шоу», — заявили в TV Time.

TVLytics в реальном времени обновляет данные по более чем 60 тыс. шоу и предлагает клиентам информацию на уровне эпизодов и сезона, включая:

Мобильность — на каких устройствах смотрят шоу (телефоны, планшеты, компьютеры или телевизоры) и как варьируется в зависит от контента, жанра или страны.

Ожидания — какие новые и возобновляемые шоу особенно ожидаются фанатами и, вероятно, будут иметь неплохие показатели.

Непрерывность — как быстро просматриваются шоу за определенный период времени.

Социальная вовлеченность — показывает, чем поклонники делятся или что публикуют в социальных сетях.

Местоположение — в каких странах шоу или актеры наиболее популярны

«TV Time имеет уникальную возможность заполнить текущие пробелы в данных кросс-платформенного смотрения, особенно в не охваченном пространстве OTT, и помочь медиакомпаниям принимать более обоснованные решения о том, как продвигать и увеличивать глобальную популярность их контента», — заявил генеральный директор TV Time Ричард Розенблатт, — «В сегодняшнем фрагментированном медиаландшафте способность понимать какой контент больше всего интересует ваших зрителей, дает существенное преимущество контент-провайдерам. Наша новая платформа TVLytics предоставляет наиболее полное представление помимо стандартных телевизионных рейтингов».

ИСТОЧНИК: TVTechnology