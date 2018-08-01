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TV Time запускает платформу глобальной аудиторной аналитики
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TV Time запускает платформу глобальной аудиторной аналитики 

Ruvod.com 1 час назад
Фото: Ruvod.com
TV Time, приложение отслеживающее какие шоу смотрят зрители, запустило новую глобальную аналитическую платформу.
TVLytics позволяет контент-провайдерам измерять свою аудиторию на всех OTT-платформах как и в вещательных и кабельных сетях, а также на устройствах в реальном времени и информацией о взаимодействии, охватывающей каждый эпизод.
По словам компании, почти миллион человек ежедневно использует приложение TV Time более чем в 200 странах.
Компания заявляет, что TVLytics предоставит медиакомпаниям и рекламодателям информацию, поможет выявить возникающие тенденции, понять конкуренцию, найти новую аудиторию и позволит принимать стратегические для своего бизнеса решения, в том числе о том, что снимать и как лицензировать и продавать свои шоу.
Платформа также измерит эмоциональную реакцию зрителя на сериал, эпизод, персонажа или даже определенную сцену в эпизоде, «проливая свет на важные драйверы рейтингов, рост подписчиков и рекламные траты на шоу», — заявили в TV Time.
TVLytics в реальном времени обновляет данные по более чем 60 тыс. шоу и предлагает клиентам информацию на уровне эпизодов и сезона, включая:
Мобильность — на каких устройствах смотрят шоу (телефоны, планшеты, компьютеры или телевизоры) и как варьируется в зависит от контента, жанра или страны.
Ожидания — какие новые и возобновляемые шоу особенно ожидаются фанатами и, вероятно, будут иметь неплохие показатели.
Непрерывность — как быстро просматриваются шоу за определенный период времени.
Социальная вовлеченность — показывает, чем поклонники делятся или что публикуют в социальных сетях.
Местоположение — в каких странах шоу или актеры наиболее популярны
«TV Time имеет уникальную возможность заполнить текущие пробелы в данных кросс-платформенного смотрения, особенно в не охваченном пространстве OTT, и помочь медиакомпаниям принимать более обоснованные решения о том, как продвигать и увеличивать глобальную популярность их контента», — заявил генеральный директор TV Time Ричард Розенблатт, — «В сегодняшнем фрагментированном медиаландшафте способность понимать какой контент больше всего интересует ваших зрителей, дает существенное преимущество контент-провайдерам. Наша новая платформа TVLytics предоставляет наиболее полное представление помимо стандартных телевизионных рейтингов».
ИСТОЧНИК: TVTechnology
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