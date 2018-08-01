5 свежих разборок с участием знаменитостей: чем все закончилось

Тимати VS Арман Давлетьяров

Конфликт произошел практически сразу после очередной премии МУЗ-ТВ. У Тимати, кажется, накипело, и он решил высказать все, что думает о Премии и канале в своем Instagram.

«Так сложилось что вы в основе своей, молодежный! музыкальный! канал, наверное самый крупный по покрытию в стране, соответственно Премия — главное музыкальное событие, которе должно отображать все реали сегодняшнего дня. А по сути кроме названия из года в год ничего не меняется: ни беспардонность некоторых ведущих, ни ощущение бесконечного междусобойчика, ни понимание реального современного рынка музыки, ни отсутствие желания идти вперед и делать крутой продукт, ни механизм сохранения отношений с теми, кто либо за год «выслужился», либо еще пригодится», — возмущался основатель Black Star.

Гендиректор МУЗ-ТВ Арман Давлетьяров молчать не стал и ответил обидчику все там же, в соцсетях. Основная претензия была в том, что артисты с лейбла Тимати не поддерживали инициативы канала, а сам Тимати говорил неприятные вещи за его спиной. Обменявшись еще парой-тройкой лонгридов в «инстаграмчике», ребята успокоились.

А в этом конфликте разжигательницей, как ни странно, выступила не Настасья Самбурская, а Елена Летучая. В интервью YouTube-каналу ресторатора и телеведущего Дмитрия Левицкого блондинка заявила, что новые ведущие «Ревизорро» полностью убили ее шоу. Нынешняя ведущая, Настасья Самбурская, нашла, что на это ответить.

«Одна моя знакомая телеведущая была изгнана со своего места из-за мерзкого характера. Она рассказывала всем, что продюсировала шоу, хотя на самом деле ничего подобного не было. Она была обыкновенной телеведущей. Проект был собран командой, а ее пригласили на должность ведущей в командной работе. Но в какой-то момент этой женщине сорвало башню и она решила, что все шоу держится на ее личных качествах, хотя повторюсь, это командная работа», — парировала Настасья. А позже и вовсе заявила, что сольет некий компромат, если «знакомая телеведущая» не успокоится. На том и порешили.

Земфира VS Гречка, Монеточка

Совсем свеженькая история о том, как Земфира решила «хайпануть неможечко», а получилось сильнее, чем ожидалось. На своей странице ВКонтакте певица хорошенько прошлась по внешности Гречки и высказала мнение насчет вокальных способностей Монеточки.

«Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка — отличные тексты! Нормально выглядит в отличие от Гречки. Но голос — омерзительный. Вокальный тембр тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь — пример Жанна Агузарова . Удачи обеим», — отметила Земфира.

Почти сразу же на нее обрушились с критикой не только поклонники обиженных артисток, но и вообще все сочувствующие. Держать ответ решила Монеточка. В интервью она заявила, что Земфира странная, и Гречка ей нравится больше: «Мне честно кажется, что Настя [Гречка] покруче будет [чем Земфира]. Для меня она трушнее. Земфира — очень сложный человек, закрытый, непонятный». Что же до Гречки, обидные слова старшей коллеги по цеху она пока оставила без ответа. Зато, поговаривают, отказалась выступать с ней на одной сцене в рамках фестиваля Live Fest Summer в Сочи

За хитросплетениями в жизни Миланы Кержаковой еще недавно с попкорном интересом следила вся страна. Девушка в отчаянии публиковала посты о том, что ее муж, Александр Кержаков , похитил их общего ребенка. Позже вышло интервью, в котором супруга футболиста рассказывала о его изменах и побоях и просила о помощи. Прекратить череду откровений решила Яна Рудковская, которая в своем Instagram опубликовала пост, где попросила Кержакову перестать врать и рассказать подписчикам всю правду.

«Хочется, чтобы Милана , которой я неоднократно пыталась помочь решить мирным путем с Сашей конфликт и определить место проживание ребенка исключительно с матерью, в следующем своём прямом эфире рассказала, где она провела 4,5 месяца и почему все это время ее новорожденный ребенок провел с нянями, а не с ней, где она находилась все это время, с 13 февраля и по позавчерашний день», — отреагировала Яна.

Как ни странно, наставления подействовали. Спустя короткое время Милана опубликовала пост, в котором призналась в наркозависимости и извинилась перед поклонниками. Еще через пару дней она наладила отношения с мужем, о чем поспешила сообщить фолловерам. Оказывается, и в такой ситуации возможен happy end.

Гарика Харламова окончательно достал абсурд на российском телевидении. Если конкретнее, шоумену не понравилась программа «Звезды под гипнозом», ведущим которой стал Максим Галкин. «Я не знаю, каким образом там оказался Максим Галкин и все участники и как так вышло, что подобный продукт вообще появился на экранах? Человек щелкнул пальцами и мгновенно ввел пять человек, включая Глызина, в глубочайший гипноз заставляя всех показывать человека-паука, а спустя 40 минут никто из них якобы ничего не помнил. Я все понимаю, эфир, развлекалово и т. д., но это уже просто издевательство над здравым смыслом. Что дальше? Передача „Звезды под кайфом“?» — заявил Харламов.