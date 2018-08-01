Жительница Петрозаводска отметила 102-й день рождения

Именинницу поздравили работники мэрии карельской столицы.

Раиса Петровна Захарова родилась в 1916 году в Петрограде. В возрасте 29 лет она переехала в столицу Карелии , после чего ее биография почти полвека была связана с локомотивным депо, где она проработала фельдшером. Муж Раисы Петровны Иван Иванович также был заслуженным работником железной дороги.

Только за июль поздравления от главы города в связи с юбилейными датами приняли более трех десятков петрозаводских долгожителей. В этом году свои 90-летние, 95-летние и 100-летние дни рождения отметят более 400 петрозаводчан. В числе юбиляров — ветераны Великой Отечественной войны и заслуженные ветераны труда, за плечами которых нелегкие испытания, богатый жизненный опыт и многолетний добросовестный труд на благо нашего города.