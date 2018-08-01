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Жительница Петрозаводска отметила 102-й день рождения
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Жительница Петрозаводска отметила 102-й день рождения 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Именинницу поздравили работники мэрии карельской столицы.
Раиса Петровна Захарова родилась в 1916 году в Петрограде. В возрасте 29 лет она переехала в столицу Карелии, после чего ее биография почти полвека была связана с локомотивным депо, где она проработала фельдшером. Муж Раисы Петровны Иван Иванович также был заслуженным работником железной дороги.
Дочери Раисы Захаровой Татьяна Иванова и Галина Ваганова много лет трудились на заводе «Светлана», а сын Геннадий Захаров заслужил звание Почетного работника высшего профессионального образования России, отмечен государственными и общественными наградами, удостоен звания Почетного гражданина Петрозаводска.
Только за июль поздравления от главы города в связи с юбилейными датами приняли более трех десятков петрозаводских долгожителей. В этом году свои 90-летние, 95-летние и 100-летние дни рождения отметят более 400 петрозаводчан. В числе юбиляров — ветераны Великой Отечественной войны и заслуженные ветераны труда, за плечами которых нелегкие испытания, богатый жизненный опыт и многолетний добросовестный труд на благо нашего города.
По материалам: ptzgovorit.ru
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