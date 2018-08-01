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Подмосковные власти выполнили годовой план ремонта дорог на 73%
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Подмосковные власти выполнили годовой план ремонта дорог на 73% 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Власти Подмосковья отремонтировали 73% муниципальных и региональных дорог, вошедших в план на текущий год. Полностью работы планируется завершить к 1 сентября, сообщает в среду пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
"Сегодня на региональных дорогах укладка асфальтобетонного покрытия завершена на 351 участке общей протяженностью свыше 1530 километров, что составляет 85,5% от общего объема работ на региональной сети автодорог. Асфальтобетонное покрытие на муниципальной улично-дорожной сети обновлено на 1370 участках протяженностью 658 километров, что составляет 53% от плана ремонта муниципальных дорог на этот год. Так, укладка асфальтобетонного покрытия завершена на более 1720 региональных и муниципальных автодорогах общей протяженностью около 2200 километров", — цитирует пресс— служба главу ведомства Игоря Трескова.
Наибольший объем работ проведен в городском округе Мытищи, там отремонтированы 117 дорог из 188 запланированных. Отмечается, что полностью завершен ремонт в Ивантеевке, Черноголовке, Лобне, Реутове, Электрогорске, Звездном городке, а также Волоколамском и Серпуховском районах. В работах принимают участие свыше 2900 единиц техники и 9300 рабочих.
"Укладка асфальтобетонного покрытия на региональных и муниципальных дорогах Подмосковья должна завершиться к 1 сентября", — добавил Тресков.
В 2018 году планируется отремонтировать 2900 участков муниципальных и региональных дорог Московской области общей протяженностью более 3100 км.
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