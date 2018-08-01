Подмосковные власти выполнили годовой план ремонта дорог на 73%

В 2018 году планируется отремонтировать 2900 участков муниципальных и региональных дорог Московской области общей протяженностью более 3100 км.

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