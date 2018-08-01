На Ставрополье выделят почти 3 млрд рублей до 2020 года для защиты от паводков

ПЯТИГОРСК , 1 августа. / ТАСС /. Около 2,95 млрд рублей выделят в Ставропольском крае до 2020 года на расчистку русел рек, укрепление берегов, ремонт гидротехнических сооружений и другие мероприятия по защите от паводков, сообщает в среду пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды края. "План предусматривает 43 мероприятия по расчистке и инженерной защите русел рек, что позволит увеличить их пропускную способность и предотвратит затопления и другие негативные последствия в случае «большой воды». На эти цели предполагается выделить с 2017 по 2020 годы 2,95 млрд рублей", — сообщает пресс-служба. План был подготовлен по результатам анализа паводка 2017 года по поручению губернатора Владимира Владимирова , в прошлом году было освоено 153 млн рублей. В 2018 году планируется провести 11 мероприятий на 307 млн рублей, а также разработать проектно-сметную документацию на 20 мероприятий. «Мы приступили к реализации комплекса мер по проведению противопаводковых мероприятий на территории края еще в прошлом году, но в этом году объемы работ значительно увеличились», — отметил министр Андрей Хлопянов , слова которого приводит пресс-служба. За счет средств федерального и краевого бюджетов строятся берегоукрепительные сооружения на реке Кума в Зеленокумске протяженностью 1,52 км и стоимостью 90,7 млн рублей. Выполнен капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда Чигорев на реке Чла в Михайловске Шпаковского района за 26,4 млн рублей. В текущем году будут отремонтированы гидротехнические сооружения прудов Красный Пахарь в Михайловске и центрального пруда в селе Александровское, проведена расчистка русла реки Медведка в селе Гофицкое Петровского района, реки Чла в Михайловске и реки Ольховка в Кисловодске . Будут завершены работы по защите города Минеральные Воды от склонового стока с горы Змейка. Ведутся работы по строительству берегоукрепительных сооружений протяженностью 1,7 км на реке Подкумок в Кисловодске, в которые вложат 278 млн рублей до 2019 годы. На реке Кубань в Невинномысске по улицам Линейная и Лазурная будет укреплено 2,76 км берега, до 2020 года в это вложат 546,7 млн рублей. До конца года разработают проектную документацию на расчистку русла реки Мокрая Буйвола на территории Благодарненского района, реки Калаус в селе Сергиевское Грачевского района, реки Берестовка в селе Благодатное Петровского района, реки Суркуль в селе Курсавка и в селе Солуно-Дмитриевское Андроповского района, а также на укрепление берегов реки Кубань в Невинномысске в районе улиц Социалистическая, Торговая, Трудовая и Фрунзе , сообщают в министерстве.