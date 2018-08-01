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Ситуация на Шаморе расстроила людей
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Ситуация на Шаморе расстроила людей
Primpress
1 час назад
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Primpress
Жителей Приморья расстроила ситуация, которая сложилась на одном из самых популярных пляжей в крае — в бухте Лазурная, сообщает PRIMPRESS.
«На Шаморовском пляже нет мусорных баков и туалета», — пишут приморцы в соцсетях.
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