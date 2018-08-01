Ситуация на Шаморе расстроила людей

Жителей Приморья расстроила ситуация, которая сложилась на одном из самых популярных пляжей в крае — в бухте Лазурная, сообщает PRIMPRESS.

«На Шаморовском пляже нет мусорных баков и туалета», — пишут приморцы в соцсетях.