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С фасада одного из домов в Марьиной Роще удалили «художества» вандалов
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С фасада одного из домов в Марьиной Роще удалили «художества» вандалов 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Силами коммунальных служб района Марьина Роща с фасада дома по адресу: Сущевский вал, 23 удалены вандальные надписи.
Работы проведены по просьбе местного жителя, обратившего внимание на проблему посредством портала «Наш город». После проведения работ на портале опубликован официальный ответ за подписью главы управы района Марьина Роща Светланы Гордиковой.
«Выполнены работы по удалению вандальных и несанкционированных надписей с фасада», — говорится в ответе.
Напомним, что оставить сове сообщение на портале может любой житель Москвы после несложной процедуры регистрации. (ск)
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