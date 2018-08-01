С фасада одного из домов в Марьиной Роще удалили «художества» вандалов

Силами коммунальных служб района Марьина Роща с фасада дома по адресу: Сущевский вал, 23 удалены вандальные надписи.

Работы проведены по просьбе местного жителя, обратившего внимание на проблему посредством портала «Наш город». После проведения работ на портале опубликован официальный ответ за подписью главы управы района Марьина Роща Светланы Гордиковой.

«Выполнены работы по удалению вандальных и несанкционированных надписей с фасада», — говорится в ответе.