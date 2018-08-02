Представительница Бутырского отличилась на городском танцевальном марафоне

На городском танцевальном марафоне «Московское долголетие» свой район достойно представила жительница Бутырского С. Овсянникова. Она стала полуфиналистом конкурса.

— Искренне поздравляем с успешным дебютом в высоком искусстве бального танца. Жители Бутырского района гордятся своими земляками-лауреатами, — отметили в филиале «Бутырский» территориального центра социального обслуживания населения «Алексеевский».

Напомним, что в ТЦСО продолжается запись людей старшего поколения на участие в различных активностях: спортивных и творческих. Чтобы стать участником «Московского долголетия», необходимо обратиться в свой центр соцобслуживания по месту жительства. (ск)