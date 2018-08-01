Волочкову пристыдили за неподобающий вид для посещения храма

Хотя образ Анастасии Волочковой к святы ликам точно причислить нельзя, сама танцовщица полагает, что грехи следует замаливать. Звезду часто можно встретить в храмах, где она усердно молится.

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Анастасия Костенко пришла в церковь в откровенном нарядеПользователи резко осудили невесту футболиста Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко за откровенный наряд, в котором девушка решила посетить церковь. Хотя у Волочковой насыщенный рабочий график, она выкраивает время для того, чтобы посетить церковь. В отличие от ее шпагатов, снимков изуродованных ступней и странных нарядов, публикации из святых мест среди подписчиков звезды до некоторого времени нареканий не вызывали.

Однако не в этот раз. Волочкова выложила снимок по всей видимости на фоне храма Матроны в Москве . Пользователям не понравилось, что артистка предстала в вечернем платье в пол и сильно открытым декольте.

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По их мнению, вид звезды для визита в церковь был неподобающим. Они раскритиковали ее за вульгарность и попеняли, что она нарушает правила, пишет сайт Dni.ru.