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Польский политик объяснил разницу между оккупациями со стороны Германии и СССР
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Польский политик объяснил разницу между оккупациями со стороны Германии и СССР 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Политик Корнель Моравецкий, отец премьера Польши Матеуша Моравецкого, прокомментировал российско-польские дипломатические отношения.
«Немцы хотели поляков уничтожить, россияне — «только» освободить. Это принципиальная разница. Ведь мы сами не победили Гитлера — от немецкой оккупации нас освободили Советы», — сказал Моравецкий, передает «ИноТВ».
При этом он утверждает, что СССР принес Польше «новую оккупацию». По его словам, советское руководство увидело выгоду в трансформации строя, вместе с тем позволив находящимся в угнетении народам стать свободными.
Моравецкий отметил, что яро выступает за декоммунизацию, одновременно с этим сопротивляясь сносу советских памятников.
Также отец польского премьера заявил, что сейчас Россия не ведет агрессивной политики в отношении Польши. По его мнению, россияне не собираются применять военную силу против Варшавы. «Уже четыре года они прикладывают все усилия для того, чтобы не занять Донецк, — что тут говорить об агрессии в отношении Польши», — подчеркнул он.
Политик заметил, что отсутствие «правильных отношений» с Россией постоянно вредит Польше. «Россияне хотели провести вторую нитку „Ямала“ через Польшу. Мы с этим не согласились, потому что газопровод должен был быть проложен через Белоруссию, а не через Украину. Если бы мы не поставили интересы Украины выше собственных, россиянам не надо было бы договариваться с Германией. А сейчас мы будем переплачивать за американский газ», — сказал Моравецкий.
Он также прокомментировал возвращение Крыма в состав России. «Лишение соседнего государства его территории — это нарушение международного права, но кроме этого есть право народов на самоопределение. Россияне взяли Крым без сражений», — отметил политик. Моравецкий добавил, что крымчане выразили свою волю путем референдума.
По его словам, польские и российские власти настраивают жителей страны друг против друга. «Этот вред мы причиняем друг другу. Обидно, что недоразумение портит отношения между двумя самыми большими народами в регионе», — заключил Моравецкий.
Напомним, в понедельник глава комиссии по репарациям польского сейма Аркадиуш Мулярчик заявил, что Варшава хочет добиться от Москвы репараций за ущерб во время Второй мировой войны.
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