Репортаж: Тайны вокзалов-близнецов «Симферополь» и «Сочи»

Оба вокзала построили в 50-х года по проекту советского архитектора Алексея Душкина

Башня вокзала Сифмферополя снабжает водой из скважины весь вокзальный комплекс. Особое внимание стоит уделить вокзальным часам со стрелкой длиной в два метра, а также со знаками зодиака.

На часах вокзала в Сочи , как и в Симферополе , некоторых знаков не хватает. С созданием двух вокзалов связано много таинственного.

Корреспондент издания Украина.ру поговорил о тайне вокзалов с астрологом. По мнению эксперта, изначально знаки зодика были оформлены в правильной последовательности, однако в СССР такую инициативу не восприняли и дали указание перемешать знаки, дабы указать на то, что астрология не несет никакого смысла.

Здания интересны не только своей схожестью, но и архитектурным стилем и декором, отличающимся от привычного в те годы.