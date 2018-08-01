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Репортаж: Тайны вокзалов-близнецов «Симферополь» и «Сочи»
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Репортаж: Тайны вокзалов-близнецов «Симферополь» и «Сочи» 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Оба вокзала построили в 50-х года по проекту советского архитектора Алексея Душкина.
Башня вокзала Сифмферополя снабжает водой из скважины весь вокзальный комплекс. Особое внимание стоит уделить вокзальным часам со стрелкой длиной в два метра, а также со знаками зодиака.
На часах вокзала в Сочи, как и в Симферополе, некоторых знаков не хватает. С созданием двух вокзалов связано много таинственного.
Корреспондент издания Украина.ру поговорил о тайне вокзалов с астрологом. По мнению эксперта, изначально знаки зодика были оформлены в правильной последовательности, однако в СССР такую инициативу не восприняли и дали указание перемешать знаки, дабы указать на то, что астрология не несет никакого смысла.
Здания интересны не только своей схожестью, но и архитектурным стилем и декором, отличающимся от привычного в те годы.
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