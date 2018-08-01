Бабиш: проблема миграции станет основной перед выборами в ЕС

Андрей Бабиш. Москва , 1 августа — «Вести. Экономика». Проблема миграции в Европе станет главной для избирателей на выборах в Европейском союзе в мае следующего года и покажет, что множество проголосовавших будет придерживаться антимиграционных позиций, заявил премьер-министр Чехии

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH

По словам Бабиша, проблемы в безграничной Шенгенской зоне будут более актуальны, чем проблемы в валютной группе еврозоны.

"Все говорят о зоне евро, что действительно смешно. Мы должны говорить о Шенгене", — сказал он в интервью агентству Reuters

Этот вопрос также затронет исполнительную власть ЕС, Еврокомиссию , сказал он, добавив, что ему странно осознавать, что так много людей хотят обсуждать реформы в еврозоне, а не в Шенгенской зоне, которая охватывает большую часть блока.

Болгарию и Румынию. Бабиш, который выступает за принцип свободного передвижения, но хочет укрепить границы вокруг Европы, сказал, что необходимо расширить Шенгенскую зону для всех стран ЕС на континенте, включая Хорватию