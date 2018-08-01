Бабиш: проблема миграции станет основной перед выборами в ЕС 

Москва, 1 августа — «Вести. Экономика». Проблема миграции в Европе станет главной для избирателей на выборах в Европейском союзе в мае следующего года и покажет, что множество проголосовавших будет придерживаться антимиграционных позиций, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH
По словам Бабиша, проблемы в безграничной Шенгенской зоне будут более актуальны, чем проблемы в валютной группе еврозоны.
"Все говорят о зоне евро, что действительно смешно. Мы должны говорить о Шенгене", — сказал он в интервью агентству Reuters.
Этот вопрос также затронет исполнительную власть ЕС, Еврокомиссию, сказал он, добавив, что ему странно осознавать, что так много людей хотят обсуждать реформы в еврозоне, а не в Шенгенской зоне, которая охватывает большую часть блока.
Бабиш, который выступает за принцип свободного передвижения, но хочет укрепить границы вокруг Европы, сказал, что необходимо расширить Шенгенскую зону для всех стран ЕС на континенте, включая Хорватию, Болгарию и Румынию.
Бизнесмен-миллиардер Бабиш стал доминирующим политическим деятелем в Чешской Республике и легко выиграл выборы в октябре прошлого года с обещаниями привлечь инвестиции в государство, отстаивать позицию Брюсселя и бороться с незаконной миграцией.