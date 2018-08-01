Транссексуалам позволили быть масонами

Английская масонская ложа объявила, что сменившим пол мужчинам будет позволено остаться в обществе вольных каменщиков. Об этом сообщает Reuters.

Согласно изменениям в гендерной политике Объединенной великой ложи Англии , отныне «масон, который после инициации перестает быть мужчиной, не перестает быть масоном». Организация также призвала своих членов быть терпимыми к тем, кто решил сменить пол.

Как пишет агентство, ложа также внесет изменения в дресс-код. Теперь допустимо будет ношение строгих юбок темного цвета. Однако обращение «брат» останется неизменным.

В феврале сообщалось, что среди членов парламента и сотрудников ведущих изданий Великобритании есть члены тайных масонских лож.

Масонство — тайное общество, появившееся в XVIII веке.