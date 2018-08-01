Соотечественники из более чем 70 стран приедут на молодежный форум «Балтийский Артек»

МОСКВА , 1 августа. / ТАСС /. Около 350 молодых специалистов, в том числе соотечественники из более 70 стран, примут участие в Международном молодежном образовательном форуме «Балтийский Артек», который пройдет в августе в Калининградской области . Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Росмолодежи.

"С 9 по 16 августа в Калининградской области впервые пройдет Международный молодежный образовательный форум «Балтийский Артек». На форум приедут соотечественники из более чем 70 стран", — говорится в сообщении.

"Форум объединит на своей площадке порядка 350 специалистов в области международных отношений и публичной дипломатии из числа молодых соотечественников, проживающих за рубежом, представителей волонтерских организаций и социально ориентированных НКО, а также координационных советов российских соотечественников", — говорится в пресс-релизе.