Соотечественники из более чем 70 стран приедут на молодежный форум «Балтийский Артек» 

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Около 350 молодых специалистов, в том числе соотечественники из более 70 стран, примут участие в Международном молодежном образовательном форуме «Балтийский Артек», который пройдет в августе в Калининградской области. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Росмолодежи.
"С 9 по 16 августа в Калининградской области впервые пройдет Международный молодежный образовательный форум «Балтийский Артек». На форум приедут соотечественники из более чем 70 стран", — говорится в сообщении.
В частности, мероприятие, как ожидается, посетят соотечественники из Австрии, Бельгии, Израиля, Мексики, Норвегии, Республики Корея, США и Украины.
"Форум объединит на своей площадке порядка 350 специалистов в области международных отношений и публичной дипломатии из числа молодых соотечественников, проживающих за рубежом, представителей волонтерских организаций и социально ориентированных НКО, а также координационных советов российских соотечественников", — говорится в пресс-релизе.
Сквозной темой этого мероприятия, как и всей форумной компании Росмолодежи в этом году, является добровольчество. Это связано с тем, что текущий год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом добровольца и волонтера.