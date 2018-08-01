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В Ульяновске перекупщиков выгонят с бесплатных торговых мест
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В Ульяновске перекупщиков выгонят с бесплатных торговых мест 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Ульяновске перекупщиков попросят покинуть бесплатные торговые площадки для садоводов и огородников. Об этом Сергей Панчин сообщил на еженедельном аппаратном совещании. Данную информацию «ФедералПресс» подтвердили в администрации города.
По словам Сергея Панчина, сейчас перекупщики занимают места, организованные властями города для людей, выращивающих овощи, фрукты и ягоды на своих дачных участках.
Напомним, количество торговых мест для садоводов в Ульяновске по сравнению с 2009 годом увеличилось в 4 раза. На данный момент функционируют 27 торговых площадок на 620 мест для садоводов. Торговые места предоставляются бесплатно.
Напомним, 24 июня стало известно, что заместитель председателя правительства Ульяновской области Павел Дегтярь будет курировать региональное министерство здравоохранения семьи и социального благополучия.
Как сообщил на странице в соцсети пресс-секретарь губернатора Ульяновской области Тимофей Гончарук, эту работу Павел Дегтярь будет совмещать с деятельностью зампреда до назначения нового руководителя ведомства.
Фото: pxhere.com.
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