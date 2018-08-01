До 80% должна вырасти доступность московских рек для жителей

Кандидат на должность мэра столицы Сергей Собянин считает, что доступность Москвы-реки и других рек города должна составлять не менее 80%, а из заброшенных мест можно сделать уникальные природные уголки, сообщает в среду «Интерфакс»

«Значительная часть берегов рек сейчас недоступна для москвичей, Москва-река на две трети недоступна. Задача стоит до 80% сделать ее доступной. Сделать благоустроенные набережные, доступные для людей, чтобы приходили туда и гуляли», — сказал Собянин.

Это также касается Яузы и других малых рек на территории Москвы

Собянин добавил, что даже из самых опасных и заброшенных мест можно сделать уникальные природные уголки.