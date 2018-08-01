До 80% должна вырасти доступность московских рек для жителей 

Кандидат на должность мэра столицы Сергей Собянин считает, что доступность Москвы-реки и других рек города должна составлять не менее 80%, а из заброшенных мест можно сделать уникальные природные уголки, сообщает в среду «Интерфакс».
«Значительная часть берегов рек сейчас недоступна для москвичей, Москва-река на две трети недоступна. Задача стоит до 80% сделать ее доступной. Сделать благоустроенные набережные, доступные для людей, чтобы приходили туда и гуляли», — сказал Собянин.
Это также касается Яузы и других малых рек на территории Москвы.
Собянин добавил, что даже из самых опасных и заброшенных мест можно сделать уникальные природные уголки.
Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал кандидатов на пост мэра столицы: главу муниципального округа Таганский Илью Свиридова от «Справедливой России», бывшего депутата Мосгордумы и Госдумы Вадима Кумина от КПРФ, председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева от ЛДПР, депутата Мосгордумы Михаила Балакина и Сергея Собянина в качестве самовыдвиженца.