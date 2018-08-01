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Эйфелева башня закрылась для туристов из-за забастовки персонала
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Эйфелева башня закрылась для туристов из-за забастовки персонала 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 1 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Одна из самых известных французских достопримечательностей — Эйфелева башня — закрылась днем в среду для посетителей из-за забастовки персонала, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-оператора башни SETE.
"Сегодня днем башня закрылась из-за забастовки. Сейчас переговоры руководства монумента и профсоюза сотрудников приостановлены, мы не можем сказать, будет ли башня открыта завтра или нет", — сказал собеседник агентства.
В официальном аккаунте башни в сети Twitter информация о закрытии размещена на французском и английском языках: в высокий туристический сезон достопримечательность посещают множество зарубежных гостей.
"Из-за забастовки башня закрыта с 16.00. Посетителям с билетами: проверьте свои ящики электронной почты, чтобы получить больше информации. Мы действительно сожалеем в связи с доставленными неудобствами", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что забастовка, заявку на проведение которой подал персонал, пройдет в среду, однако позднее она была перенесена на четверг.
Эйфелева башня является одним из главных символов Парижа, за прошлый год ее посетили более шести миллионов человек.
Башня была построена по заказу правительства Франции к парижской выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала самым высоким сооружением в мире того времени. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн, но за эти годы она стала символом французской столицы.
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