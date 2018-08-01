Эйфелева башня закрылась для туристов из-за забастовки персонала

ПАРИЖ, 1 авг — РИА Новости Виктория Иванова . Одна из самых известных французских достопримечательностей — Эйфелева башня — закрылась днем в среду для посетителей из-за забастовки персонала, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-оператора башни SETE.

"Сегодня днем башня закрылась из-за забастовки. Сейчас переговоры руководства монумента и профсоюза сотрудников приостановлены, мы не можем сказать, будет ли башня открыта завтра или нет", — сказал собеседник агентства.

В официальном аккаунте башни в сети Twitter информация о закрытии размещена на французском и английском языках: в высокий туристический сезон достопримечательность посещают множество зарубежных гостей.

"Из-за забастовки башня закрыта с 16.00. Посетителям с билетами: проверьте свои ящики электронной почты, чтобы получить больше информации. Мы действительно сожалеем в связи с доставленными неудобствами", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что забастовка, заявку на проведение которой подал персонал, пройдет в среду, однако позднее она была перенесена на четверг.

Эйфелева башня является одним из главных символов Парижа, за прошлый год ее посетили более шести миллионов человек.