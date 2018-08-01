Флешмоб студенческих отрядов состоится на ж/д вокзале в Нижнем Новгороде

Флешмоб студенческих отрядов проводников пройдет на нижегородском железнодорожном вокзале 3 августа. Мероприятие приурочено ко Дню железнодорожника. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

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Организаторами акции выступят Федеральная пассажирская компания и молодежная общественная организация «Российские студенческие отряды».

Екатеринбурге, Ижевске, Самаре, Новосибирске, Новороссийске и Челябинске. Отметим, что Всероссийский флешмоб пройдет еще на 10 крупнейших железнодорожных вокзалах России. Среди них Казанский вокзал в Москве , Московский вокзал в Санкт-Петербурге , а также железнодорожные вокзалы в Адлере, Владивостоке

Предполагается, что в Нижнем Новгороде в акции поучаствуют около 25 представителей Российских студенческих отрядов. Организаторы ждут, что мероприятие объединит более двух тысяч студентов, которые работают в летнее время проводниками в поездах дальнего следования.