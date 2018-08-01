Новые скамейки установят на территории детского сада школы №1231

Новые скамейки и урны установят на территории дошкольного учреждения образовательного комплекса №1231. Информация об этом появилась 1 августа.

— Возле корпуса, расположенного по адресу: переулок Сивцев Вражек, дом 20, — пройдут работы по благоустройству. Помимо установки лавочек и урн, специалисты приведут в порядок газон, — рассказала заведующая хозяйственным отделом учреждения Светлана Шуаши.

Она добавила, что на территории детского сада уже сделали новое ограждение. Кроме того, во дворе здания обновили игровой комплекс и мягкое покрытие на площадках.

Светлана Шуаши отметила, что объект будет сдан на проверку 15 августа.