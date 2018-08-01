Ещё
Новые скамейки установят на территории детского сада школы №1231
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новые скамейки установят на территории детского сада школы №1231 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Новые скамейки и урны установят на территории дошкольного учреждения образовательного комплекса №1231. Информация об этом появилась 1 августа.
— Возле корпуса, расположенного по адресу: переулок Сивцев Вражек, дом 20, — пройдут работы по благоустройству. Помимо установки лавочек и урн, специалисты приведут в порядок газон, — рассказала заведующая хозяйственным отделом учреждения Светлана Шуаши.
Она добавила, что на территории детского сада уже сделали новое ограждение. Кроме того, во дворе здания обновили игровой комплекс и мягкое покрытие на площадках.
Светлана Шуаши отметила, что объект будет сдан на проверку 15 августа.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства информирует о начале приема заявок от промышленных организаций на предоставление субсидий Москвичей пригласили пройти бесплатный онкоскрининг в Городской поликлинике №220 Социолог расскажет в Саду имени Баумана об изолированных селах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью175
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов80
Европейский чиновник признал Крым российским495
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России263
Порошенко потребовал от России денег251
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
02:28
Порошенко потребовал от России денег
Украина В мире
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
04:43
Кадыров жестко выступил после убийства журналистов
Политика
01:22
Смерть от жары: как температура погубит людей
Наука Наука и техника
00:58
Европейский чиновник признал Крым российским
Политика В мире
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение