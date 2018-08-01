Миллиардер Магомедов опроверг обвинение в фиктивном трудоустройстве сына Шохина 

Основатель группы «Сумма», миллиардер Зиявудин Магомедов, проходящий по делу о хищении 2,5 млрд рублей при строительстве ряда объектов, опроверг доводы следствия о том, что он фиктивно трудоустроил сына главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина Дмтрия Шохина в одну из своих дочерних компаний.
Об этом он заявил на заседании Тверского суда Москвы, в ходе которого рассматривается ходатайство Следственного департамента МВД о продлении троим обвиняемым срока ареста до 5 ноября 2018 года.
«Там [в материалах дела] указано, что Дмитрий Шохин у нас номинально числился. Дмитрий Шохин работал в компании, которую я купил в 2011 году, и на тот момент он работал там шесть или семь лет. Компания называется Fesco», — сказал арестованный.
Он отметил, что следствие не пыталось проверить «элементарные факты». «Если вы пишете, что я выполняю какие-то лоббистские устремления через Дмитрия Шохина, сына Александра Николаевича Шохина, — это просто смешно. Я состою в РСПП сам», — сказал фигурант.
Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также глава входящей в холдинг компании «Интэкс» Артур Максидов были арестованы Тверским судом 31 марта по делу о хищении 2,5 млрд рублей при строительстве ряда объектов.