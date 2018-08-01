Сенаторы США назвали свои военные базы в Германии зависимыми от России

Американские сенаторы-республиканцы выразили беспокойство по поводу того, что их военные базы в Германии и других странах ЕС зависят от российской энергии.

Несмотря на то, что Россия никогда не использовала ресурсы в качестве средства давления, сенаторы уверены в использовании энергии российской стороной как политического оружия.

Примечательно, что в 2008-2009 годах у этих баз действительно были перебои с энергоснабжением, однако они были вызваны позицией Украины по транзиту российского газа. Тогдашний газовый кризис, в частности, и стал причиной создания проекта газопроводов в обход Украины, против которых ныне борется администрация Дональда Трампа

В США утверждают, что им удалось добиться от Европы согласия на увеличение импорта американского СПГ, даже несмотря на более высокую цену по сравнению с российским трубопроводным газом. В самом же ЕС осторожничают, обсуждая постройку новых терминалов, и называют возможность увеличения импорта СПГ лишь намерением, но не обязательством.

Британские эксперты также не разделяют оптимизма по поводу строительства новых терминалов в ЕС для поступления американского газа, ведь существующие терминалы загружены лишь на четверть.