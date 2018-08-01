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Сенаторы США назвали свои военные базы в Германии зависимыми от России
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Сенаторы США назвали свои военные базы в Германии зависимыми от России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Американские сенаторы-республиканцы выразили беспокойство по поводу того, что их военные базы в Германии и других странах ЕС зависят от российской энергии.
Сенаторы Патрик Туми, Джон Маккейн, Роберт Кейси и Джо Мэнчин написали 25 июля письмо министру обороны США Джеймсу Мэттису. Они требуют принятия мер для защиты американских военных операций «от любой русской манипуляции или любого перебоя в энергоснабжении», пишет ИноСМИ.
Несмотря на то, что Россия никогда не использовала ресурсы в качестве средства давления, сенаторы уверены в использовании энергии российской стороной как политического оружия.
Примечательно, что в 2008-2009 годах у этих баз действительно были перебои с энергоснабжением, однако они были вызваны позицией Украины по транзиту российского газа. Тогдашний газовый кризис, в частности, и стал причиной создания проекта газопроводов в обход Украины, против которых ныне борется администрация Дональда Трампа.
В США утверждают, что им удалось добиться от Европы согласия на увеличение импорта американского СПГ, даже несмотря на более высокую цену по сравнению с российским трубопроводным газом. В самом же ЕС осторожничают, обсуждая постройку новых терминалов, и называют возможность увеличения импорта СПГ лишь намерением, но не обязательством.
Британские эксперты также не разделяют оптимизма по поводу строительства новых терминалов в ЕС для поступления американского газа, ведь существующие терминалы загружены лишь на четверть.
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