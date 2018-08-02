В Казани перекрывают улицы Ершова и Тихомирнова

Казани временно ограничат движение по улицам Ершова и Тихомирнова. Причина — прокладка кабелей и устройство временной подъездной дороги, сообщили в исполкоме.

С 2 до 31 августа — частичное закрытие проезжей части по улице Зинина, на участке от дома №20 до Ершова.

В выходные дни в период с 17 по 31 августа — перекроют участок в районе дома №8 по улице Ершова.

С 22:00 3 августа до 6:00 6 августа — частичное закрытие проезжей части по улице Тихомирнова, в районе дома №12 по улице Волкова.

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