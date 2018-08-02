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Словацкая делегация может получить статус почетной на юбилейном ЯМЭФ
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Словацкая делегация может получить статус почетной на юбилейном ЯМЭФ 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
ЯЛТА, 2 авг — РИА Новости. Словацкая делегация может получить статус почетного гостя V юбилейного Ялтинского международного экономического форума, сообщил сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ и общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров.
Делегация политиков и бизнесменов из Словакии находится в Крыму с рабочим трехдневным визитом.
"Словацкая делегация хочет получить статус почетных гостей. Этот статус позволяет получить квоту в 50 мест. Организационный комитет будет рассматривать это предложение словацких партнеров. Возможно, оно будет удовлетворено, и тогда мы получим дополнительный прилив в взаимоотношениях между Россией и Словакией", — сказал Назаров на встрече словацкой делегации с руководством Ялты.
Назаров напомнил, что статус почетных гостей ЯМЭФ-2018 получили делегации из Германии и Австрии.
ЯМЭФ-2018 прошел в конце апреля в Ялте с участием 3122 человек: 612 из них представляли 71 страну мира, 300 — ведущие молодежные движения и организации, 900 участников представляли республику Крым, остальные — 45 регионов России. На форум приезжала крупная правительственная делегация из Сирии.
Пятый Ялтинский международный экономический форум пройдет 17-20 апреля 2019 года.
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