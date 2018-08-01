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Число иностранных участников ЯМЭФ в 2019 году может вырасти более чем в два раза
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Число иностранных участников ЯМЭФ в 2019 году может вырасти более чем в два раза 

ТАСС 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Организаторы пятого юбилейного Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), который пройдет в Крыму в апреле следующего года, ожидают, что число его иностранных участников возрастет более чем вдвое и составит примерно 1,5 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам в среду сопредседатель фонда «Ялтинский международный экономический форум» и сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров.
"Если в этом году на форуме было 612 иностранных участников, то теперь мы ожидаем, что из 3 тыс. [гостей ЯМЭФ-2019] будет порядка половины иностранных участников", — рассказал он.
Назаров также сообщил, что в следующем году возрастет количество стран, из которых прибудут гости ЯМЭФ. «Нет никаких сомнений, что количество стран-участников Ялтинского экономического форума будет больше, чем 71 страна [как это было в 2018 году]. Наверно, это будет около 100 стран. Это было бы очень символично: пятый юбилейный форум и сто стран. Но мы приняли решение ограничивать количество участников 3 тыс., потому что инфраструктура не позволяет нам вместить всех желающих», — рассказал Назаров.
Он добавил, что в числе стран, из которых приедут делегации на ЯМЭФ, впервые будет Словакия. «Они просят присвоить им статус почетных гостей, чтобы выделить максимальную квоту в 50 человек, и чтобы они могли привезти солидных политиков и бизнесменов из Словакии», — сказал сопредседатель фонда.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходил 19-21 апреля. Его главной темой стало «Будущее мира. Будущее России». Пятый форум пройдет 17-20 апреля 2019 года.
В среду в Крым впервые прибыла делегация бизнесменов из Словакии, они пробудут здесь до 3 августа, в ходе визита гости ознакомятся с инвестиционным потенциалов полуострова.
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