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В центре госуслуг на Милашенкова теперь можно подать единое комплексное заявление более чем на 100 услуг
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В центре госуслуг на Милашенкова теперь можно подать единое комплексное заявление более чем на 100 услуг 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Об этом сообщили в пресс— службе центров госуслуг столицы.
«Комплексный запрос можно подать, заполнив одно заявление, например, на замену водительских удостоверений, оформление свидетельства о рождении ребенка и сертификата на получение материнского капитала. Получить несколько услуг по одному запросу можно в случае возникновения жизненной ситуации или при необходимости единовременно оформить различные документы», — говорится в сообщении пресс-службы центров госуслуг столицы.
Напомним, что центр госуслуг района Бутырский расположен по адресу: улица Милашенкова, дом 14. Он работает ежедневно с восьми утра до восьми вечера. (ск)
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