В центре госуслуг на Милашенкова теперь можно подать единое комплексное заявление более чем на 100 услуг

Об этом сообщили в пресс— службе центров госуслуг столицы.

«Комплексный запрос можно подать, заполнив одно заявление, например, на замену водительских удостоверений, оформление свидетельства о рождении ребенка и сертификата на получение материнского капитала. Получить несколько услуг по одному запросу можно в случае возникновения жизненной ситуации или при необходимости единовременно оформить различные документы», — говорится в сообщении пресс-службы центров госуслуг столицы.

Напомним, что центр госуслуг района Бутырский расположен по адресу: улица Милашенкова, дом 14. Он работает ежедневно с восьми утра до восьми вечера. (ск)