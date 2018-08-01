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«Почему ворота заперты?» Нижегородцы вновь не могут попасть на территорию Стрелки
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«Почему ворота заперты?» Нижегородцы вновь не могут попасть на территорию Стрелки 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
В минувшие выходные на Стрелке был открыт доступ к стальным сетчатым конструкциям, оставшимся после XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. Многие нижегородцы, воодушевлённые новостью, поспешили побывать там, однако в будние дни территория Стрелки, обнесённая забором, вновь оказалась под замком. При этом никаких объявлений с графиком работы парка рядом со входом не было. Неизвестно также, кто именно и по какому принципу закрывает ворота.
— Почему чистенькая территория вокруг пакгаузов обнесена забором? Почему ворота заперты на замок? Почему рядом с ними никаких опознавательных табличек: чей это забор, кто запер замок, что здесь будет? — задаётся вопросами Светлана Иконникова на своей странице в Facebook.
Предупреждаем жителей города, что, приехав на Стрелку, они рискуют не попасть к пакгаузам. Не которые нижегородцы предположили, что закрытие территории связано с продолжающимися работами по благоустройству парка.
Мы отправили запрос в правительство Нижегородской области, чтобы узнать график работы парка на Стрелке.
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