Романы, мемуары, самоучители: «Симоновка» выложила в открытый доступ новые книги

Новые книги поступили в библиотеку №162 во вторник, 31 июля. Информация об этом появилась на странице библиотеки в социальных сетях.

Среди последних литературных новинок можно найти произведения на любой вкус: от любовных романов до фантастики. Книжное собрание библиотеки увеличилось на 50 книг, все они стоят на стеллаже под названием «Новые поступления».

Читателям стоит поспешить, ведь большую часть нового поступления уже разобрали самые быстрые посетители. Напоминаем, библиотека расположена по адресу: Коломенская улица, дом 9, строение 5.

Фото: официальная страница «Симоновки» в соцсетях.