Романы, мемуары, самоучители: «Симоновка» выложила в открытый доступ новые книги 

Новые книги поступили в библиотеку №162 во вторник, 31 июля. Информация об этом появилась на странице библиотеки в социальных сетях.
Среди последних литературных новинок можно найти произведения на любой вкус: от любовных романов до фантастики. Книжное собрание библиотеки увеличилось на 50 книг, все они стоят на стеллаже под названием «Новые поступления».
— Книги из нового набора уже находятся в открытом доступе, среди них зарубежные и современные русские авторы, которые пользуются у читателей большим спросом. В их числе нобелевский лауреат Кадзуо Исигуро, фантаст Ник Перумов, драматург Людмила Петрушевская, автор детективных романов Татьяна Устинова и многие другие писатели, — сообщила редактору газеты «Нагатинский затон» сотрудница библиотеки №162 Ольга Калугина.
Читателям стоит поспешить, ведь большую часть нового поступления уже разобрали самые быстрые посетители. Напоминаем, библиотека расположена по адресу: Коломенская улица, дом 9, строение 5.
Фото: официальная страница «Симоновки» в соцсетях.