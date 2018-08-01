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Романы, мемуары, самоучители: «Симоновка» выложила в открытый доступ новые книги
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Романы, мемуары, самоучители: «Симоновка» выложила в открытый доступ новые книги 

Управа района Нагатинский затон 1 час назад
Фото: Нагатинский затон
Новые книги поступили в библиотеку №162 во вторник, 31 июля. Информация об этом появилась на странице библиотеки в социальных сетях.
Среди последних литературных новинок можно найти произведения на любой вкус: от любовных романов до фантастики. Книжное собрание библиотеки увеличилось на 50 книг, все они стоят на стеллаже под названием «Новые поступления».
— Книги из нового набора уже находятся в открытом доступе, среди них зарубежные и современные русские авторы, которые пользуются у читателей большим спросом. В их числе нобелевский лауреат Кадзуо Исигуро, фантаст Ник Перумов, драматург Людмила Петрушевская, автор детективных романов Татьяна Устинова и многие другие писатели, — сообщила редактору газеты «Нагатинский затон» сотрудница библиотеки №162 Ольга Калугина.
Читателям стоит поспешить, ведь большую часть нового поступления уже разобрали самые быстрые посетители. Напоминаем, библиотека расположена по адресу: Коломенская улица, дом 9, строение 5.
Фото: официальная страница «Симоновки» в соцсетях.
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