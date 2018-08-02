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На тамбовский проект «Народная инициатива» направили почти 103 млн рублей
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На тамбовский проект «Народная инициатива» направили почти 103 млн рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТАМБОВ, 2 авг — РИА Новости. В Тамбовской области на реализацию губернаторского проекта «Народная инициатива», цель которого — максимально привлечь общественность к участию в благоустройстве территорий, в этом году из регионального бюджета выделено 102,9 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, работа над проектом, который реализуется уже пятый год, ведется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
"Сначала на общественном совете вносятся предложения, затем проводится опрос населения и, наконец, на расширенном заседании общественного совета принимается окончательное решение в пользу конкретных проектов. Однако теперь условием участия в объединенной программе является софинансирование проектов со стороны муниципальных образований в размере не менее одного процента затрат", — сказал представитель пресс-службы.
В прошлом году почти 170 тысяч тамбовчан приняли участие в опросе по реализации проекта «Народная инициатива» и высказали свои предложения, на какие важные преобразования надо потратить средства. Собеседник отметил, что в этом году власти региона ожидают увеличения количества желающих поучаствовать в самоуправлении.
"Мы тратим миллиарды рублей на строительство птицефабрик, свинокомплексов, дорог, инженерных сетей. Но люди порой этого не замечают, не видят. При реализации проекта «Народная инициатива» финансовые показатели в десятки раз меньше, а благодарности от людей — больше. Потому что жители сами принимают решение, куда направить средства, и подходят к этому серьезно и ответственно", — приводит пресс-служба слова губернатора Тамбовской области Александра Никитина.
В пресс-службе добавили, что в проекте участвуют общественные советы семи городов и 247 поселений. За пять лет на «Народную инициативу» было выделено более 566 миллионов рублей из областного бюджета. На эти средства было реализовано почти 3 тысячи проектов, касающихся ЖКХ, благоустройства территорий, содержания дорог.
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