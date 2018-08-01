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У корпуса КГТУ на проспекте Мира начали строительство автобусной остановки
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У корпуса КГТУ на проспекте Мира начали строительство автобусной остановки 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Возле корпуса КГТУ на проспекте Мира началось строительство заездного кармана для общественного транспорта. Об этом «Клопс» сообщили в городской администрации.
Остановку для автобусов сделают в рамках целевой городской дорожной программы. Сейчас ведётся перенос опоры контактной сети МКП «Калининград-ГорТранс».
Горожан возмутило, что дорожники оставили выкопанную землю на тротуаре. В администрации эту ситуацию назвали рабочим моментом и пообещали, что землю уберут с тротуара после окончания работ.
Также в этом году планировалось обустройство новых остановок на улицах Черняховского и Театральной.
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