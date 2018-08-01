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В Воронежской области обнаружили уникальное захоронение аланской принцессы
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В Воронежской области обнаружили уникальное захоронение аланской принцессы 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
На месте был редкий амулет. Курганы у села Берёзовка Воробьёвского района продолжают удивлять археологов. В одном из могильников экспедиция студентов из воронежского педуниверситета обнаружила уникальные артефакты — останки аланской принцессы. Знатной женщине было около тридцати лет. Кисть правой руки и обе ступни по древнему обряду отрублены. На шее ожерелье из бусин — бело-голубого египетского фаянса, сердолика, янтаря. Разбитое зеркальце и две застёжки-фибулы.
Но самая главная находка — это подвеска-амулет в виде маленького козлика. Такое украшение чуть ли не единственное на территории Центральной России. Амулет не оставляет сомнений — это захоронение алан. Головы козлов и архаров встречались только у этого древнего народа. И то, в основном, на ручках бронзовых котлов.
— Они его почитали, потому что козёл, баран — это была еда для знатных людей. Они же ходили кочевали, — поясняет студент 4 курса ВГПУ Владислав Квасов. — У нас, на территории донской лесостепи, такие погребения единичны, а тут, видимо, целый курганный могильник принадлежит по большей части именно им. Это очень интересная археологическая и историческая информация, — говорит руководитель экспедиции Валерий Березуцкий.
Теперь археологи уверены, что древнее кладбище почти полностью принадлежит аланам. В двух соседних курганах обнаружены останки кочевников. В таких могильниках с почестями хоронили прославленных воинов. В первом покоился сармат со стрелами и останками жертвенного животного. Во втором возле умершего удалось обнаружить боевой меч длиной больше полуметра. С таким оружием всадники считались непобедимыми. — Это позднесарматский период — судя по остаткам штыря в районе эфеса и дереву. Он плохо сохранился, потому что, либо плохая сталь, плохого качества, либо вообще железный, — рассказывает студентка 1 курса ВГПУ Анастасия Некрылова.
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