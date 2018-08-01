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Что вы знаете о пропаганде?
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Что вы знаете о пропаганде? 

RT на русском 1 час назад
1 августа 1964 года впервые вышла в эфир радиостанция «Маяк». Вещание запустилось в новом для того времени режиме: 25 минут музыкальной программы чередовались с пятиминутными блоками новостей, в которых разъяснялась позиция СССР по тому или иному актуальному событию в стране и за рубежом. Советские диссиденты, впрочем, предпочитали слушать западные «Голос Америки» или Русскую службу Би-би-си, где сказанное на «Маяке» подвергалось критике. Такое противостояние двух политических лагерей в советском эфире стало одним из ярких феноменов в развитии СМИ. Ответьте на несколько вопросов, чтобы проверить свои знания в области истории пропаганды и контрпропаганды.
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