Что вы знаете о пропаганде? 

1 августа 1964 года впервые вышла в эфир радиостанция «Маяк». Вещание запустилось в новом для того времени режиме: 25 минут музыкальной программы чередовались с пятиминутными блоками новостей, в которых разъяснялась позиция СССР по тому или иному актуальному событию в стране и за рубежом. Советские диссиденты, впрочем, предпочитали слушать западные «Голос Америки» или Русскую службу Би-би-си, где сказанное на «Маяке» подвергалось критике. Такое противостояние двух политических лагерей в советском эфире стало одним из ярких феноменов в развитии СМИ. Ответьте на несколько вопросов, чтобы проверить свои знания в области истории пропаганды и контрпропаганды.