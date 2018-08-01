В ФАС выразили обеспокоенность ситуацией с ценами на авиабилеты на Дальний Восток

"Пока окончательные выводы по результатам мониторинга делать рано, но ситуация на дальневосточных направлениях вызывает беспокойство. Надеемся, что авиакомпании примут превентивные меры, добавят емкости и ФАС не будет заводить дела по признакам нарушений антимонопольного законодательства, — сказали в пресс-службе. — Очень рассчитываем на скорейшее решение по обнулению НДС для региональных перевозок, минуя Москву".

Сейчас ФАС проводит второй этап анализа ценообразования авиакомпаний.

"Доклад по мониторингу порядка 60 основных маршрутов внутренних регулярных рейсов представлен президенту", — добавили в пресс-службе.