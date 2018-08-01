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В ФАС выразили обеспокоенность ситуацией с ценами на авиабилеты на Дальний Восток
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В ФАС выразили обеспокоенность ситуацией с ценами на авиабилеты на Дальний Восток 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Ситуация со стоимостью авиабилетов на Дальний Восток вызывает беспокойство, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), комментируя промежуточные результаты анализа ценообразования авиакомпаний.
"Пока окончательные выводы по результатам мониторинга делать рано, но ситуация на дальневосточных направлениях вызывает беспокойство. Надеемся, что авиакомпании примут превентивные меры, добавят емкости и ФАС не будет заводить дела по признакам нарушений антимонопольного законодательства, — сказали в пресс-службе. — Очень рассчитываем на скорейшее решение по обнулению НДС для региональных перевозок, минуя Москву".
Сейчас ФАС проводит второй этап анализа ценообразования авиакомпаний.
"Доклад по мониторингу порядка 60 основных маршрутов внутренних регулярных рейсов представлен президенту", — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Министерство транспорта РФ подготовило предложения по расширению маршрутной сети субсидируемых авиаперевозок на Дальний Восток. Весной "Аэрофлот" распродал все субсидируемые авиабилеты в регион менее чем за неделю.
ТАСС: последние новости
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