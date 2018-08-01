Участники «Том Сойер Феста» приступили к ремонту старинного здания в центре Воронежа

Как будет выглядеть обновлённая постройка? В Воронеже начали обновлять старинное здание — в рамках « Том Сойер Феста» волонтёры взялись за ремонт двухэтажного дома на улице Таранченко. Акция проходит в нашем городе впервые, хотя уже довольно распространена по всей стране — за три года фестиваля активисты восстановили почти 30 зданий в одиннадцати городах России . Как будет выглядеть обновлённая старина после таких работ — в сюжете «Вести-Воронеж». Дом начала 20 века буквально окутывают строительные леса — побитое временем здание в миг превращается в стройплощадку. Только вместо профессиональных штукатурщиков и монтажников — обычные воронежцы. Сил они, похоже, не жалеют — сразу после основной работы прикладывают их здесь.

— Я работаю психологом в больнице №5 и после работы решила прийти, потому что стало скучно. И для того, чтобы приложить руку к чему-то. Потом ходить и говорить: «А я это делала», — поделилась участница фестиваля Анна Соколова . И даже в мелочах чувствуется возраст здания — на фасаде находят сразу три таблички с названием улицы Герцена разных времён. Краеведы считают, что двухэтажный дом построил некий купец Перетокин. Его первоначальный дизайн постараются оставить — только добавят цвета. Полопавшееся зелёное покрытие снимут — ему на смену придёт желтоватый оттенок свежего дерева.

— Мы сейчас отдираем краску, чтобы потом покрасить. Для того, чтобы было меньше пыли, и краска отходила — поливаем водой. И это уменьшит расход краски потом. Если будет пыльно, расход краски будет больше, что не нужно, — рассказывает участница фестиваля Мария Буцыкина. Начало и место проведения «Том Сойер Феста» неоднократно приходилось менять — сложности возникли с получением разрешений от чиновников и владельцев помещений. Сейчас же всё обговорили — старую штукатурку отобьют молотком, залатают трещины, отремонтируют откосы — всё это теперь минимальный перечень работ.