В Татарстане бык убил зашедшего пьяным в загон мужчину

"Вечером 31 июля в селе Малый Толкиш Чистопольского района в результате нападения быка смертельно травмирован 69-летний мужчина. По предварительным данным, хозяин животного, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в загон к быку, который пытался сломать ограждение", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в загон мужчина взял с собой палку, которой ранее бил животное. «В результате бык прижал хозяина к ограждению загона. От полученных повреждений мужчина скончался на месте», — добавляется в сообщении.

Отмечается, что проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.