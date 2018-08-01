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В Татарстане бык убил зашедшего пьяным в загон мужчину
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В Татарстане бык убил зашедшего пьяным в загон мужчину 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Бык смертельно ранил 69-летнего жителя Татарстана, когда мужчина пьяный зашел в загон к животному, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.
"Вечером 31 июля в селе Малый Толкиш Чистопольского района в результате нападения быка смертельно травмирован 69-летний мужчина. По предварительным данным, хозяин животного, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в загон к быку, который пытался сломать ограждение", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в загон мужчина взял с собой палку, которой ранее бил животное. «В результате бык прижал хозяина к ограждению загона. От полученных повреждений мужчина скончался на месте», — добавляется в сообщении.
Отмечается, что проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.
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