Турчак: заявление Железняка об отставке с поста в партии не связано с пенсионным маневром

"Сергей действительно написал заявление по личным обстоятельствам. У человека поменялись жизненные планы", — сказал он журналистам в среду. «На одном из ближайших заседаний президиума [генсовета партии] это заявление будет рассмотрено и с высокой долей вероятности удовлетворено», — добавил Турчак.

Он в очередной раз заверил, что подобное решение Железняка «никак не связано с изменением пенсионного законодательства». «Что касается голосования [за проект об изменении пенсионной системы в первом чтении], я сам с ним разговаривал, он реально показывал мне больничный. У него реально на эти четыре дня, включая день пленарного заседания [19 июля], был больничный лист», — заявил Турчак.