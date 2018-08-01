Турчак: заявление Железняка об отставке с поста в партии не связано с пенсионным маневром 

ГУСЕВ /Калининградская область/, 1 августа. /ТАСС/. Заявление замсекретаря генсовета "Единой России", депутата Госдумы Сергея Железняка об отставке с партийного поста вызвано личными обстоятельствами и не связано с отсутствием депутата 19 июля на пленарном заседании Госдумы, когда в первом чтении рассматривался законопроект об изменении пенсионного законодательства. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
"Сергей действительно написал заявление по личным обстоятельствам. У человека поменялись жизненные планы", — сказал он журналистам в среду. «На одном из ближайших заседаний президиума [генсовета партии] это заявление будет рассмотрено и с высокой долей вероятности удовлетворено», — добавил Турчак.
Он в очередной раз заверил, что подобное решение Железняка «никак не связано с изменением пенсионного законодательства». «Что касается голосования [за проект об изменении пенсионной системы в первом чтении], я сам с ним разговаривал, он реально показывал мне больничный. У него реально на эти четыре дня, включая день пленарного заседания [19 июля], был больничный лист», — заявил Турчак.