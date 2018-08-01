Ещё
Турчак: заявление Железняка об отставке с поста в партии не связано с пенсионным маневром
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турчак: заявление Железняка об отставке с поста в партии не связано с пенсионным маневром 

ТАСС 1 час назад
ГУСЕВ /Калининградская область/, 1 августа. /ТАСС/. Заявление замсекретаря генсовета "Единой России", депутата Госдумы Сергея Железняка об отставке с партийного поста вызвано личными обстоятельствами и не связано с отсутствием депутата 19 июля на пленарном заседании Госдумы, когда в первом чтении рассматривался законопроект об изменении пенсионного законодательства. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
"Сергей действительно написал заявление по личным обстоятельствам. У человека поменялись жизненные планы", — сказал он журналистам в среду. «На одном из ближайших заседаний президиума [генсовета партии] это заявление будет рассмотрено и с высокой долей вероятности удовлетворено», — добавил Турчак.
Он в очередной раз заверил, что подобное решение Железняка «никак не связано с изменением пенсионного законодательства». «Что касается голосования [за проект об изменении пенсионной системы в первом чтении], я сам с ним разговаривал, он реально показывал мне больничный. У него реально на эти четыре дня, включая день пленарного заседания [19 июля], был больничный лист», — заявил Турчак.
ТАСС: последние новости
Источник: суд в Москве 1 августа рассмотрит дело в отношении Тимати и Егора Крида Корейский медуниверситет Вон Гван откроет свою клинику в Ессентуках до конца 2019 года В Челябинской области школьница спасла тонувшую шестилетнюю девочку
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью191
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов96
Европейский чиновник признал Крым российским514
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России268
Порошенко потребовал от России денег260
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
02:28
Порошенко потребовал от России денег
Украина В мире
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
04:43
Кадыров жестко выступил после убийства журналистов
Политика
01:22
Смерть от жары: как температура погубит людей
Наука Наука и техника
00:58
Европейский чиновник признал Крым российским
Политика В мире
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение