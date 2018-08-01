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Турчак объяснил отставку Железняка
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Турчак объяснил отставку Железняка 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
ГУСЕВ (Калининградская обл. ), 1 авг — РИА Новости. Заявление заместителя секретаря генсовета "Единой России", депутата Госдумы Сергея Железняка об отставке с поста в партии вызвано личными обстоятельствами и не связано с его отсутствием на пленарном заседании Госдумы 19 июля, где первом чтении рассматривался законопроект о изменениях в пенсионном законодательстве, сообщил журналистам секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
"Это никак не связано с изменением в пенсионном законодательстве. Никак не связано с этим", — сказал Турчак.
"Сергей действительно написал заявление (об отставке — ред.). Написал заявление по личным обстоятельствам. У человека поменялись жизненные планы. На одном из ближайших заседаний президиума это заявление будет рассмотрено и с высокой долей вероятности удовлетворено", — сказал Турчак.
Комментируя отсутствие Железняка на пленарном заседании 19 июля, Турчак сказал, что тот действительно был на больничном.
"Что качается голосования, я сам с ним (Железняком — ред.) разговаривал, он реально показал мне больничный. У него реально на четыре дня, включая день пленарного заседания, был больничный лист. Он меня проинформировал о том, что он действительно болел, был на больничном", — сказал Турчак.
Ранее Сергей Железняк заявил, что не пришел на заседание нижней палаты парламента 19 июля, так как был на больничном продолжительностью с 19 по 23 июля, об этом информированы и партия, и фракция ЕР.
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