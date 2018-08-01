Специалисты «Жилищника» отремонтировали дороги по пяти адресам в Тверском районе

Ремонт дорог в Тверском районе сделали 31 июля по пяти адресам. Работы провели сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник».

— Специалисты управляющей организации залатали ямы по следующим адресам: Тихвинская улица, дом 3; улица Петровка 20, строение 1. Кроме того, асфальт частично заменили в Дегтярном переулке, дом 15, корпус 2; на улице Садовая-Триумфальная, дом 6; и на улице 4-я Тверская-Ямская, дом 2, — перечислил ведущий инженер ГБУ «Жилищник» по благоустройству Акоп Мкртчян.

Он добавил, что подобные работы в районе проходят регулярно в плановом режиме. Большая часть обращений по ремонту дорог поступает с портала «Наш город».

Отметим, что для работ специалистам в общей сложности понадобилось более 12 тонн материала. Ремонт провели во дворах района, на тротуарах и проезжей части.