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Амулет III тысячелетия до нашей эры обнаружили в Беларуси
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Амулет III тысячелетия до нашей эры обнаружили в Беларуси 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Предмет, который по преданиям должен принести удачу и уберечь от любых несчастий, другими словами — амулет, надо сказать, находка — без сомнений — таинственная и притягательная. А если ей уже более четырех тысяч лет — настоящая сенсация и для мировой археологии. Именно такой уникальный оберег III тысячелетия до нашей эры и обнаружили археологи на Кривинском торфянике под Бешенковичами в Витебской области. Об этом сообщил БЕЛТА руководитель экспедиции Института истории академии наук Беларуси Максим Чернявский.
Для ученых раскопки — рутинная работа. Они уже не первый год исследуют поселения периода среднего и позднего неолита и бронзового века Осовец-2, которое находится возле деревни Осовец Бешенковичского района. Это один из десяти археологических памятников на Кривинском торфянике.
В этом году работы археологов начались в последний июльский день. «Находок было очень много — это и фрагменты разбитой посуды, осколки кремня, которые использовались для изготовления орудий труда, костяные изделия. Перед закатом солнца обнаружили часть зооморфного амулета в форме головы змеи. А сегодня судьба преподнесла очередное изделие минувших тысячелетий — фрагмент янтарной пуговицы и костяную флейту. Все эти находки относятся приблизительно к середине III тысячелетия до нашей эры, значит, они были изготовлены примерно 4,5 тысячи лет назад», — пояснил Чернявский.
Кривинский торфяник, уточнил ученый, признан одним из уникальнейших комплексов неолита и бронзового века на территории Восточной Европы. Под слоем торфа сохраняются деревянные и костяные предметы, амулеты, янтарь.
Белорусские археологи ежегодно отправляются в экспедицию в эти края, проводят раскопки и всякий раз находят артефакты ушедших исторических эпох.
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