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Полиция оцепила штаб-квартиру оппозиционной партии в Зимбабве
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Полиция оцепила штаб-квартиру оппозиционной партии в Зимбабве 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТАСС, 2 августа. Полиция оцепила в четверг здание штаб-квартиры оппозиционной партии «Движения за демократические перемены» (ДДП) в столице Зимбабве Хараре, где накануне произошли столкновения сторонников оппозиции с полицией и военными. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на генерального секретаря ДДП Дугласа Мвонзору.
По словам политика, внутри здания оказались заблокированы 27 партийных работников, которые вели проверку списков избирателей.
В среду в столице Зимбабве Хараре протесты сторонников оппозиционного «Движения за демократические перемены» (ДДП) переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки, в результате которых погибли три человека. Лидер партии Нельсон Чамиса, не дожидаясь объявления официальных результатов избирательной комиссии, заявил о своей победе на президентских выборах и обвинил власти в фальсификациях. Президент Эммерсон Мнангагва возложил ответственность за беспорядки на ДДП и ее руководство и пообещал провести независимое расследование.
Председатель избиркома Присцилла Чигумба предупредила о том, что итоги президентских выборов будут обнародованы лишь после обработки бюллетеней со всех участков. Президентские и парламентские выборы в Зимбабве состоялись 30 июля без серьезных нарушений. Согласно зимбабвийскому законодательству, результаты выборов должны быть представлены в течение пяти дней после их проведения, то есть до 4 августа.
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