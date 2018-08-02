Полиция оцепила штаб-квартиру оппозиционной партии в Зимбабве

ТАСС , 2 августа. Полиция оцепила в четверг здание штаб-квартиры оппозиционной партии «Движения за демократические перемены» (ДДП) в столице Зимбабве Хараре , где накануне произошли столкновения сторонников оппозиции с полицией и военными. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на генерального секретаря ДДП Дугласа Мвонзору.

По словам политика, внутри здания оказались заблокированы 27 партийных работников, которые вели проверку списков избирателей.

В среду в столице Зимбабве Хараре протесты сторонников оппозиционного «Движения за демократические перемены» (ДДП) переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки, в результате которых погибли три человека. Лидер партии Нельсон Чамиса, не дожидаясь объявления официальных результатов избирательной комиссии, заявил о своей победе на президентских выборах и обвинил власти в фальсификациях. Президент Эммерсон Мнангагва возложил ответственность за беспорядки на ДДП и ее руководство и пообещал провести независимое расследование.

Председатель избиркома Присцилла Чигумба предупредила о том, что итоги президентских выборов будут обнародованы лишь после обработки бюллетеней со всех участков. Президентские и парламентские выборы в Зимбабве состоялись 30 июля без серьезных нарушений. Согласно зимбабвийскому законодательству, результаты выборов должны быть представлены в течение пяти дней после их проведения, то есть до 4 августа.