На Колыме построят турбазу за 250 миллионов рублей 

Глава Магаданской области Сергей Носов встретился с председателем регионального отделения Русского географического общества Александром Нестеровичем и представителем компании «Экспедиция-тур» Андреем Лазой, сообщает MagadanMedia. В рамках встречи обсуждался вопрос развития туризма в регионе — речь шла о строительстве на острове Завьялова туристической базы.
«На острове планируется создать туристическую базу, построить причал для маломерных судов, проложить маршруты для прогулок. В августе в Якутии будут отловлены 25 овцебыков и после двухнедельного карантина их завезут на остров для нужд охоты и сельского хозяйства. Помимо овцебыков, в перспективном плане завоз 30 особей северного оленя в 2019 году и 25 особей снежного барана в 2020-м. В течение 3 лет инвестор — учредитель компании «Экспедиция-тур», заместитель председателя Магаданской областной Думы Игорь Донцов намерен вложить в проект около 250 млн рублей», — рассказали в правительстве области.
Фото — MagadanMedia