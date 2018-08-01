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На Колыме построят турбазу за 250 миллионов рублей
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На Колыме построят турбазу за 250 миллионов рублей 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава Магаданской области Сергей Носов встретился с председателем регионального отделения Русского географического общества Александром Нестеровичем и представителем компании «Экспедиция-тур» Андреем Лазой, сообщает MagadanMedia. В рамках встречи обсуждался вопрос развития туризма в регионе — речь шла о строительстве на острове Завьялова туристической базы.
«На острове планируется создать туристическую базу, построить причал для маломерных судов, проложить маршруты для прогулок. В августе в Якутии будут отловлены 25 овцебыков и после двухнедельного карантина их завезут на остров для нужд охоты и сельского хозяйства. Помимо овцебыков, в перспективном плане завоз 30 особей северного оленя в 2019 году и 25 особей снежного барана в 2020-м. В течение 3 лет инвестор — учредитель компании «Экспедиция-тур», заместитель председателя Магаданской областной Думы Игорь Донцов намерен вложить в проект около 250 млн рублей», — рассказали в правительстве области.
Фото — MagadanMedia
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