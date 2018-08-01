Строительные работы и детский досуг. На Ямале работают пять студенческих отрядов

В автономном округе этим летом работают 5 ямальских студенческих отрядов, в которых участвуют 65 человек. Три из них выполняют общестроительные работы на различных объектах.

Так, в отряд «Хаерако» входят 11 человек. Их зона ответственности — работы на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении. Строительный студенческий отряд «Ямал» в составе 19 человек трудится на дожимной компрессорной станции сеноманской залежи Песцовой площади Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО . Стройотряд «Сборная Ямала» из 18 человек занимается общестроительными работами на производственных объектах ООО «ГазЭнергоСтрой».