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Строительные работы и детский досуг. На Ямале работают пять студенческих отрядов
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Строительные работы и детский досуг. На Ямале работают пять студенческих отрядов 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
В автономном округе этим летом работают 5 ямальских студенческих отрядов, в которых участвуют 65 человек. Три из них выполняют общестроительные работы на различных объектах.
Так, в отряд «Хаерако» входят 11 человек. Их зона ответственности — работы на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении. Строительный студенческий отряд «Ямал» в составе 19 человек трудится на дожимной компрессорной станции сеноманской залежи Песцовой площади Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО. Стройотряд «Сборная Ямала» из 18 человек занимается общестроительными работами на производственных объектах ООО «ГазЭнергоСтрой».
Кроме того, студенческий педагогический отряд «Включайся» из 7 человек организует отдых детей и подростков в каникулярное время на двух игровых площадках Салехарда. А 10 человек из студотряда «Феникс» осуществляют документационное обеспечение деятельности филиала ямальского многофункционального центра и ООО «Вся недвижимость девелопмент» в Новом Уренгое.
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