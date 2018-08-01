Фестиваль казачьей культуры пройдет в Тюменской области c 3 по 5 августа

ТЮМЕНЬ , 1 августа. / ТАСС /. Казаки из 12 регионов примут участие в XX Межрегиональном фестивале казачьей культуры, который пройдет с 3 по 5 августа в Вагайском районе Тюменской области . На нем представят более ста концертных номеров, сообщили в среду в пресс-службе комитета по делам национальностей области.

"Казаки из 12 регионов России , в том числе из Алтайского края , Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Томской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Москвы Московской области соберутся в Вагайском районе с 3 по 5 августа, чтобы почтить память атамана Ермака Тимофеевича. Старт мероприятиям даст совет атаманов Сибирского войскового казачьего общества, где обсудят реализацию стратегии развития государственной политики в отношении российского казачества", — говорится в сообщении.

Программу продолжит XX Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Благовест», на котором две тысячи участников представят более ста разножанровых концертных номеров.

"Фестиваль стал визитной карточкой сибирских казаков, иллюстрируя богатое наследие и развитие культуры российского казачества. Будут работать игровые и фольклорно-этнографические площадки для детей и взрослых, 5 августа казаки пройдут крестным ходом от походного казачьего лагеря в селе Вагай до холма Памяти Ермака в деревню Старый Погост, протяженность маршрута — около 10 км", — уточнили в пресс-службе.

Молитвенное шествие возглавит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, который проведет богослужение в память по убитым воинам дружины Ермака в освященной в 2017 году часовне. «Затем состоится торжественное построение, приведение к присяге молодых казаков, освящение казачьего оружия — шашек, нагаек и кинжалов», — добавили в пресс— службе.

Ермак Тимофеевич — русский военачальник, казачий атаман. В 1581 году возглавил военный поход на сибирского хана Кучума, с которого началось завоевание и освоение Сибири. Одна из главных версий смерти Ермака основана на сибирско-татарских сказаниях, согласно которым, атаман утонул.