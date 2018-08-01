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Специалисты провели работы по уборке сухостойных деревьев в Троицке
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Специалисты провели работы по уборке сухостойных деревьев в Троицке 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Комплексные работы по уборке сухостойных деревьев прошли в городском округе Троицк. Об этом сообщили в местной администрации 1 августа.
— В связи неблагоприятными погодными условиями появилось большое количество аварийных деревьев. Специалисты провели ликвидацию сухостоя в микрорайоне «В» и по Октябрьскому проезду. В основном подобные мероприятия проходят в лесных зонах, — сообщил начальник отдела благоустройства администрации городского округа Троицк Павел Ходырев.
Он добавил, что в течение летнего периода производится вырубка сухостойных аварийных растений по факту получения специальных билетов на проведение работ. В нее включают санитарную обрезку и кронирование деревьев.
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