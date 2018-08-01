Специалисты провели работы по уборке сухостойных деревьев в Троицке

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Комплексные работы по уборке сухостойных деревьев прошли в городском округе Троицк . Об этом сообщили в местной администрации 1 августа.

— В связи неблагоприятными погодными условиями появилось большое количество аварийных деревьев. Специалисты провели ликвидацию сухостоя в микрорайоне «В» и по Октябрьскому проезду. В основном подобные мероприятия проходят в лесных зонах, — сообщил начальник отдела благоустройства администрации городского округа Троицк Павел Ходырев

Он добавил, что в течение летнего периода производится вырубка сухостойных аварийных растений по факту получения специальных билетов на проведение работ. В нее включают санитарную обрезку и кронирование деревьев.