Сезон бахчевых развалов стартовал в Черемушках

Сегодня в столице официально начали работу бахчевые развалы. Эксперты рекомендуют покупать бахчевые в специальных местах и проверять, чтобы у продавца была медицинская книжка.

Накануне Роспотребнадзор рассказал о том, как выбрать качественные арбузы и дыни. Так, зрелый арбуз, как правило, крупный, у него целостный покров, корка имеет яркий, контрастный цвет. Причем поверхность должна быть твердой, если же ее легко проткнуть ногтем, то это свидетельствует о том, что плод незрелый. У него на боку обязательно должно быть желтое или оранжевое пятно, на котором он лежал.