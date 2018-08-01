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Сезон бахчевых развалов стартовал в Черемушках
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Сезон бахчевых развалов стартовал в Черемушках 

Мои Черемушки 2 часа назад
Фото: Мои Черемушки
Сегодня в столице официально начали работу бахчевые развалы. Эксперты рекомендуют покупать бахчевые в специальных местах и проверять, чтобы у продавца была медицинская книжка.
Накануне Роспотребнадзор рассказал о том, как выбрать качественные арбузы и дыни. Так, зрелый арбуз, как правило, крупный, у него целостный покров, корка имеет яркий, контрастный цвет. Причем поверхность должна быть твердой, если же ее легко проткнуть ногтем, то это свидетельствует о том, что плод незрелый. У него на боку обязательно должно быть желтое или оранжевое пятно, на котором он лежал.
Торговать арбузами и дынями в Москве будут с августа по октябрь. Между тем многие московские магазины торгуют арбузами практически круглый год. В этом году в районе Черемушки свою работу сезонные нестационарные торговые объекты со специализацией «Бахчевые культуры» осуществляют по адресам: Нахимовский проспект, дом 33, корпус 2; улица Каховка, владение 20, строение 1 и Херсонская улица, дом 20, корпус 1.
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