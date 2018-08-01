Страны-члены ЕС должны будут усилить защиту от кибератак на выборы

Входящие в Евросоюз государства должны будут принять меры защиты от возможных кибератак на выборы Европарламент , которые пройдут в мае следующего года. Такое требование озвучил еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг

Кинг считает, что в сложившейся в киберпространстве ситуации крайне важно предотвратить действия, «подрывающие демократические системы и использующие их в качестве оружия против нас».

В качестве основной угрозы Кинг называет манипуляцию результатами выборов, в это понятие входит распространение ложной информации, использование фейковых новостей — словом все, что позволяет влиять на общественное мнение.

Еврокомиссар выразил надежду, что ресурсы вроде Facebook и Youtube вступят в более активную борьбу с распространением дезинформации. Распространение политической рекламы надо также ограничить, считает Кинг.

Напомним, что Министерство внутренней безопасности (МВБ) США объявило о создании Национального центра управления рисками (National Risk Management Center, NRMC), в задачи которого будет входить защита критической инфраструктуры от атак со стороны кибероппонентов.