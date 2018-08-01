Ещё
Страны-члены ЕС должны будут усилить защиту от кибератак на выборы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Страны-члены ЕС должны будут усилить защиту от кибератак на выборы 

Anti-Malware.ru 2 часа назад
Входящие в Евросоюз государства должны будут принять меры защиты от возможных кибератак на выборы Европарламент, которые пройдут в мае следующего года. Такое требование озвучил еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг.
Кинг считает, что в сложившейся в киберпространстве ситуации крайне важно предотвратить действия, «подрывающие демократические системы и использующие их в качестве оружия против нас».
В качестве основной угрозы Кинг называет манипуляцию результатами выборов, в это понятие входит распространение ложной информации, использование фейковых новостей — словом все, что позволяет влиять на общественное мнение.
Еврокомиссар выразил надежду, что ресурсы вроде Facebook и Youtube вступят в более активную борьбу с распространением дезинформации. Распространение политической рекламы надо также ограничить, считает Кинг.
Напомним, что Министерство внутренней безопасности (МВБ) США объявило о создании Национального центра управления рисками (National Risk Management Center, NRMC), в задачи которого будет входить защита критической инфраструктуры от атак со стороны кибероппонентов.
Создание NRMC было анонсировано сегодня на саммите в Нью-Йорке. Там же министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен объяснила цели нового подразделения.
Anti-Malware.ru: последние новости
Трафик Telegram в понедельник был перехвачен Ираном 11 000 личных сообщений Wikileaks в Twitter теперь доступны всем Проанализирована активность APT-группы, использующей кастомные вредоносы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью191
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов96
Европейский чиновник признал Крым российским514
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России268
Порошенко потребовал от России денег260
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
02:28
Порошенко потребовал от России денег
Украина В мире
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
04:43
Кадыров жестко выступил после убийства журналистов
Политика
01:22
Смерть от жары: как температура погубит людей
Наука Наука и техника
00:58
Европейский чиновник признал Крым российским
Политика В мире
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение