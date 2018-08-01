Квартиры россиян обогреют газом со свалки в «Кучино» 

Свалочный газ, вырабатываемый на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» в Балашихе, будет использоваться для обеспечения соседних районов Московской области теплом и светом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Минприроды России Дмитрия Кобылкина.
«Здесь на полигоне в экстренном режиме применяли эффективные методы, но мы видим развитие и применение технологий использования газа как сырья для полезной энергии. Например, обеспечения теплом и светом близлежащих районов. Такие технологии есть, и мы планируем их внедрять не только в Московской области, но и по всей России», — заявил Кобылкин, подчеркнув, что «Кучино» стало показательной площадкой «того, как не надо было и как надо управлять отходами и процессом восстановления».
В июне 2017-го президент России Владимир Путин потребовал от властей Московской области в течение месяца закрыть мусорную свалку, на которую в ходе прямой линии пожаловались жители Балашихи. Соответствующее распоряжение было подписано подмосковным губернатором Андреем Воробьевым в тот же день.
В начале 2018 года глава Балашихи Сергей Юров заявил, что после налаживания системы сжигания газа на рекультивируемом мусорном полигоне «Кучино» количество жалоб на неприятный запах со стороны горожан снизилось более чем в 15 раз.