Ещё
Квартиры россиян обогреют газом со свалки в «Кучино»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Квартиры россиян обогреют газом со свалки в «Кучино» 

dom.lenta.ru 41 минуту назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Свалочный газ, вырабатываемый на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» в Балашихе, будет использоваться для обеспечения соседних районов Московской области теплом и светом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Минприроды России Дмитрия Кобылкина.
«Здесь на полигоне в экстренном режиме применяли эффективные методы, но мы видим развитие и применение технологий использования газа как сырья для полезной энергии. Например, обеспечения теплом и светом близлежащих районов. Такие технологии есть, и мы планируем их внедрять не только в Московской области, но и по всей России», — заявил Кобылкин, подчеркнув, что «Кучино» стало показательной площадкой «того, как не надо было и как надо управлять отходами и процессом восстановления».
В июне 2017-го президент России Владимир Путин потребовал от властей Московской области в течение месяца закрыть мусорную свалку, на которую в ходе прямой линии пожаловались жители Балашихи. Соответствующее распоряжение было подписано подмосковным губернатором Андреем Воробьевым в тот же день.
В начале 2018 года глава Балашихи Сергей Юров заявил, что после налаживания системы сжигания газа на рекультивируемом мусорном полигоне «Кучино» количество жалоб на неприятный запах со стороны горожан снизилось более чем в 15 раз.
dom.lenta.ru: последние новости
Жильцов дома решили согнать на собрание с помощью приемов из фильма ужасов Назван срок строительства новой пирамиды Голода в Подмосковье «Дому-2» предоставят новую съемочную площадку взамен снесенной
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью175
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов80
Европейский чиновник признал Крым российским495
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России263
Порошенко потребовал от России денег251
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
04:43
Новый поворот: российских журналистов допросили и убили
Происшествия
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
02:28
Порошенко потребовал от России денег
Украина В мире
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
04:43
Кадыров жестко выступил после убийства журналистов
Политика
01:22
Смерть от жары: как температура погубит людей
Наука Наука и техника
00:58
Европейский чиновник признал Крым российским
Политика В мире
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение