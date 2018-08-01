Укрзализныця запустила новый экспериментальный контейнерный поезд

Как сообщили в пресс-службе администрации Одесского морского порта, расстояние в 628 км поезд преодолевает за 18 ч.

Отмечается, что это гораздо быстрее и эффективнее обычных поставок железной дорогой и автотранспортом, поскольку перевозки грузов прямыми контейнерными поездами гарантируют отсутствие проведения маневровых операций в пути следования и соблюдение графика движения независимо от погодных условий.

В пресс-службе сообщили, что в 2017 году через терминалы Одесского порта было перегружено 519 тыс. TEU, что составляет 72% от общего объема контейнерных грузов, которые переваливают украинские морские порты.

Согласно сообщению, для формирования состава экспериментального рейса филиалом "Укрзализныци" ЦТС «Лиски» выделено 40 фитинговых платформ.

"Формирование первого состава поезда произошло за счет пустых контейнеров. На момент отправления поезда заполнение платформ составило 25%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам первого рейса специально созданная рабочая группа должна разработать Технологию следования регулярного контейнерного поезда.